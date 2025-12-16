Streit um Geld als Auslöser: 29-Jähriger schlug in Innsbruck Opfer mehrmals ins Gesicht

Innsbruck – Wohl wegen finanzieller Streitigkeiten ist am späten Montagabend in Innsbruck ein 29-jähriger Österreicher auf einen 61-jährigen Mann losgegangen. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr am Innrain.

Laut Polizei schlug der jüngere Mann seinem Kontrahenten dabei mehrmals ins Gesicht. Das 61-jährige Opfer erlitt durch die Attacke mehrere blutende Wunden im Gesicht. Der 29-Jährige war nach der Tat geständig und nannte die Geldstreitigkeiten als Grund für die Auseinandersetzung. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (TT.com)