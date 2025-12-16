87 Personalwohnungen
Schlüsselübergabe in Gerlos: Umstrittenes Wohngebiet ist fertig
Schlüsselübergabe in Gerlos (v.li.): NHT-Geschäftsführer Johannes Tratter, Klaus Lausecker (Bodner Bau), LA Elisabeth Fleischanderl, Bürgermeister Andreas Haas, NR Franz Hörl und NHT-Geschäftsführer Markus Pollo begrüßen Bibiane und Hans Strasser im neuen Zuhause.
© NHT/Oss
38 Millionen Euro investierte die Neue Heimat in 122 Wohnungen mit Zentralgarage in Gerlos. 87 davon sind Personalunterkünfte. Das Großprojekt lässt seit Jahren die Wogen hochgehen. Unterdessen kritisieren die Grünen weitere Personalhaus-Projekte am Achensee und in Kitzbühel.