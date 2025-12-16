- Überblick
Kommentar
Schwuppdiwupp zur privaten Med-Uni
Kommentarvon Peter Nindler
Schon in Wien hatte die private Sigmund-Freud-Uni mit Qualitätsmängeln zu kämpfen. Auf ein Schmalspurstudium wird sich die Zulassungsbehörde deshalb wohl nicht einlassen.
