Schwuppdiwupp zur privaten Med-Uni

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Schon in Wien hatte die private Sigmund-Freud-Uni mit Qualitätsmängeln zu kämpfen. Auf ein Schmalspurstudium wird sich die Zulassungsbehörde deshalb wohl nicht einlassen.