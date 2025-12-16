Ruf nach weniger Bürokratie
Sinkende Aufträge und Umsätze: Heimische Klein- und Mittelbetriebe stark unter Druck
Die heimischen Betriebe stehen nach wie vor unter Druck: Nach zwei Jahren Rezession bleibt die Erholung laut Creditforum aus, Aufträge sowie Umsätze sinken.
Die kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KMU) des Landes kommen trotz erster Stabilisierungstendenzen nicht aus der Krise. Laut dem aktuellen Geschäftsklima-Barometer des Österreichischen Gläubigerschutzverbands Creditreform bleibt die Erholung nach zwei Jahren Rezession aus.