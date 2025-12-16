Nach der Abnahme ihrer Brüste zeigt Angelina Jolie ihre OP-Narben

Angelina Jolie zeigt die Narben einer OP auf Fotos in einem französischen Magazin. „Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe“, sagte die Schauspielerin der Time France. „Ich bin immer berührt davon, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen.“

Jolie („Maleficent“, „Mr. & Mrs. Smith“) hatte sich vor mehr als zehn Jahren prophylaktisch beide Brüste abnehmen und später die Eierstöcke entfernen lassen, um ein Krebsrisiko zu senken. Ihre Oma, Tante und Mutter waren an Krebs gestorben. Im Frühjahr 2026 erscheint der Film „Couture“, in dem Jolie eine Filmemacherin spielt, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. „Das ist eine sehr persönliche Geschichte für mich“, sagte die 50-Jährige im Interview.

Angelina Jolie: Wollte andere Frauen ermutigen