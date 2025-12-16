Deportiert und umgebracht

Neue Gedenktafel in Schloss Hartheim erinnert an Haller Opfer des NS-Krankenmordes

In der Tötungsanstalt Hartheim wurden in den Jahren 1940 und 1941 300 Patienten aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Hall ermordet. Heute befindet sich im Schloss ein „Lern- und Gedenkort“.
© APA/Verena Leiss
Michael Domanig

300 Patientinnen und Patienten aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Hall wurden in der NS-Zeit in Schloss Hartheim bei Linz ermordet. Nun erinnert vor Ort eine neue Gedenktafel an die Opfer aus Tirol. Das Landeskrankenhaus Hall plant für März 2026 zudem eine große Gedenkveranstaltung.

