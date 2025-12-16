Neue Gedenktafel in Schloss Hartheim erinnert an Haller Opfer des NS-Krankenmordes

300 Patientinnen und Patienten aus der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Hall wurden in der NS-Zeit in Schloss Hartheim bei Linz ermordet. Nun erinnert vor Ort eine neue Gedenktafel an die Opfer aus Tirol. Das Landeskrankenhaus Hall plant für März 2026 zudem eine große Gedenkveranstaltung.