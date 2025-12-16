Showdown in Kufstein: Aus für Umweltabteilung spaltet Rathausbündnis

Der Plan, die Umweltabteilung im Rathaus aufzulösen, sorgt für Wirbel. Während Bürgermeister Martin Krumschnabel die Umstrukturierung im Rathaus verteidigt, warnen die Grünen vor einem Rückschritt in der Klima- und Umweltpolitik und drohen, das Budget 2026 abzulehnen. Die bisherige Zusammenarbeit der beiden Fraktionen scheint gefährdet.