Wo das Internet herkommt, nicht nur bei tirolnet

Das Internet ist komplexer, als man gemeinhin annimmt: Mehr über die Hintergründe des weltweiten Netzwerks erfahren Sie hier.

Oftmals hört man vom Internet als „Netzwerk aus Netzwerken“, doch was kann man sich darunter vorstellen? Es beginnt damit, dass hinter jedem dieser Netzwerke ein anderer Provider steht und alle Netzwerke gemeinsam bilden dann schließlich das große Internet. Sieht man die Netzwerke der Provider nun als kleine Dörfer oder größerer Provider als Städte, wird das Komplexe schon anschaulicher.

Von Dörfern und Städten

Die Provider beheimaten in ihren Dörfern nicht nur „Bewohner“ (Internetkunden), sondern auch Server, auf denen verschiedene Webseiten gespeichert sind, die aufgerufen werden können. Diese Server sind vergleichbar mit „Bibliotheken“, nur sucht und findet man da keine Bücher, sondern Webseiten. Aber nicht alle Webseiten können im eigenen Dorf gefunden werden, manchmal muss man sein Dorf verlassen und in eine Stadt fahren, die weiter weg liegt. Im Dorf oder der Stadt eines anderen Providers wird man fündig. Den Weg, den man für die Reise im Internet nimmt, nennt man „Datenautobahn“, sie führt auf einem der zahlreichen Wege zu allen anderen Anbietern.