Wo das Internet herkommt, nicht nur bei tirolnet
Das Internet ist komplexer, als man gemeinhin annimmt: Mehr über die Hintergründe des weltweiten Netzwerks erfahren Sie hier.
Oftmals hört man vom Internet als „Netzwerk aus Netzwerken“, doch was kann man sich darunter vorstellen? Es beginnt damit, dass hinter jedem dieser Netzwerke ein anderer Provider steht und alle Netzwerke gemeinsam bilden dann schließlich das große Internet. Sieht man die Netzwerke der Provider nun als kleine Dörfer oder größerer Provider als Städte, wird das Komplexe schon anschaulicher.
Von Dörfern und Städten
Die Provider beheimaten in ihren Dörfern nicht nur „Bewohner“ (Internetkunden), sondern auch Server, auf denen verschiedene Webseiten gespeichert sind, die aufgerufen werden können. Diese Server sind vergleichbar mit „Bibliotheken“, nur sucht und findet man da keine Bücher, sondern Webseiten. Aber nicht alle Webseiten können im eigenen Dorf gefunden werden, manchmal muss man sein Dorf verlassen und in eine Stadt fahren, die weiter weg liegt. Im Dorf oder der Stadt eines anderen Providers wird man fündig. Den Weg, den man für die Reise im Internet nimmt, nennt man „Datenautobahn“, sie führt auf einem der zahlreichen Wege zu allen anderen Anbietern.
Ähnlich wie Grenzen zwischen Ländern, wo Mautgebühren anfallen, müssen auch Provider Gebühren entrichten, um ihren Bewohnern den Zugang in andere Dörfer oder Städte zu ermöglichen. Orte, an denen diese Maut besonders günstig ist, nennt man Internet-eXchange-Points. An diesen treffen sich Provider aus aller Welt und erlauben den Datenaustausch zwischen ihren Dörfern quasi „mautfrei“. Das Internet ist in seiner Funktion den Prinzipien unserer „echten“ Welt also ähnlicher, als man denkt! Der regionale Provider tirolnet erledigt dies alles für seine Kunden im Hintergrund.
Glasfaser-Bestellungen unter www.tirolnet.com