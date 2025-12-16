„Werde Teil vom Trennteam” - Kampagne des Abfallwirtschaftsverbandes Osttirol

Mit dieser Botschaft ruft der Abfallwirtschaftsverband Osttirol (AWVO) die Bevölkerung dazu auf, aktiv Teil des „Trennteams“ zu werden und durch bewusste Abfalltrennung einen wichtigen Beitrag zur Region zu leisten.

Im Oktober hat der AWVO eine umfassende, 15 Monate dauernde Bewusstseinskampagne zur Abfallvermeidung und korrekten Mülltrennung gestartet. Monat für Monat rückt eine bestimmte Abfallart in den Fokus – begleitet von leicht verständlichen Informationen, praktischen Tipps und klaren Hinweisen zur richtigen Entsorgung. Ziel ist es, nachhaltiges Handeln im Alltag zu stärken und die Bevölkerung dabei zu unterstützen, Abfälle richtig zu trennen und dadurch Ressourcen zu schonen.

Ein zentraler Motor der Kampagne sind die Bildungsinitiativen mit über 100 engagierten Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrpersonen. Sie sind das Herzstück des Trennteams – denn echte Veränderung beginnt dort, wo junge Menschen und ihre Begleiter Verantwortung übernehmen.

Als erste setzte die Tiroler Fachberufsschule Lienz mit ihrem Projekt #TU-ES-TAG ein starkes Zeichen. Mit viel Einsatz widmet sich die Schule dem richtigen Sammeln und Trennen von Abfällen. Die Schüler:innen entwickeln eigene Lösungen, diskutieren Ideen und zeigen Tag für Tag, wie gelebte Nachhaltigkeit im Schulalltag aussehen kann. Unterstützt von ihren Lehrpersonen entsteht hier nicht nur Wissen – sondern Zukunft.

Als weiterer Schwerpunkt der Kampagne folgt die enge Zusammenarbeit mit Wohnbauträgern. Um die Bewohnerinnen und Bewohner in den Wohnanlagen direkt zu erreichen, hat der AWVO gemeinsam mit seinen Partnern maßgeschneiderte Mülltrenn-Folder entwickelt. Die Informationsblätter werden in den kommenden Wochen verteilt und bieten klare, leicht verständliche Anleitungen für richtige Abfalltrennung und Abfallvermeidung – genau dort, wo sie am meisten gebraucht werden.

Am Ende jedes Quartals lädt der AWVO alle Interessierten ein, beim Trennquiz ihr Wissen zu testen. Das erste Quiz startet am 18. Dezember auf der AWVO-Homepage. Unter allen Teilnehmer:innen werden zehn regionale Preise verlost – ein spielerischer Anreiz, sich mit den wichtigsten Regeln der Abfalltrennung vertraut zu machen.

Durch gut verständliche Aufklärung, starke Partnerschaften und spannende Mitmachaktionen macht die Kampagne deutlich: Jede richtige Entscheidung bei der Mülltrennung zählt – für Osttirol und für die Umwelt.