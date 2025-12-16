„Deichkind“-Mitgründer im Alter von 47 Jahren gestorben: „Er war ein genialer Musiker“

Der zu den Gründungsmitgliedern der Band Deichkind zählende Musiker Malte Pittner ist tot. Er sei "vor kurzem nach langer Krankheit gestorben", teilte die Gruppe am Montagabend auf Instagram mit. Pittner wurde 47 Jahre alt.

Der Musiker gehörte von den Anfängen 1997 bis zum Jahr 2005 zu Deichkind. Er habe die beiden ersten Alben "Bitte ziehen Sie durch" und "Noch 5 Minuten Mutti" sehr stark geprägt, mit ihm habe die Band viele inspirierende Tage und Nächte im Studie verbracht, hieß es.