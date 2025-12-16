Arnie und Co. in Hollywood? ÖFB-Team will bei WM nahe Los Angeles residieren

Salzburg – Österreichs Fußball-Nationalteam plant, sein Basiscamp während der WM-Gruppenphase in der Nähe von Los Angeles aufzuschlagen. Wie Teamchef Ralf Rangnick am Montagabend in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ bei ServusTV verriet, wolle man „nicht so weit weg von Malibu“ residieren. Die Spieler „wollen ja auch ein bisschen was erleben können“, scherzte Rangnick. Die offizielle Bestätigung der Teamquartiere der WM-Starter vonseiten der FIFA erfolgt am 16. Jänner.