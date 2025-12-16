Elfjähriges Mädchen in Kitzbühel von Unbekanntem bedrängt

Am Montagnachmittag wurde ein Mädchen an einer Bushaltestelle angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert. Der Polizeiposten Kitzbühel bittet um Hinweise.

Ein elfjähriges Mädchen wurde am Montagnachmittag gegen 15 Uhr an der Bushaltestelle von einem Mann angesprochen und bedrängt. Der Vorfall wurde anschließend bei der Kitzbüheler Polizei angezeigt. Das Kind war bei der Bushaltestelle Hammerschmiedstraße, als es von dem Unbekannten aufgefordert worden sei, mitzukommen.

Daraufhin entfernte sich das Mädchen von dem Mann und setzte sich zu anderen Kindern an der Bushaltestelle. Sie rief sofort ihren Vater an, der zu ihr kam. Zu diesem Zeitpunkt war der Unbekannte nicht mehr vor Ort. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ.

Beschreibung des Mannes:

Ca. 50-60 Jahre alt, Schildkappe, schwarz-weiß karierter Mantel, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.