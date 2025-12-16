Elfjähriges Mädchen soll in Kitzbühel von Unbekanntem bedrängt worden sein

Am Montagnachmittag soll ein Mädchen an einer Bushaltestelle angesprochen und zum Mitkommen aufgefordert worden sein. Der Polizeiposten Kitzbühel bittet um Hinweise.

Ein elfjähriges Mädchen soll am Montagnachmittag gegen 15 Uhr an der Bushaltestelle von einem Mann angesprochen und bedrängt worden sein. Der Vorfall wurde anschließend bei der Kitzbüheler Polizei angezeigt. Das Kind war bei der Bushaltestelle Hammerschmiedstraße, als es mutmaßlich von einem Unbekannten aufgefordert worden sein soll, mitzukommen.

Daraufhin gab das Mädchen an, sich von dem Mann entfernt und sich zu anderen Kindern an der Bushaltestelle gesetzt zu haben. Sie rief darauf ihren Vater an, der zu ihr kam. Zu diesem Zeitpunkt war kein Mann vor Ort. Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ.

Beschreibung des Mannes:

Ca. 50-60 Jahre alt, Schildkappe, schwarz-weiß karierter Mantel, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.