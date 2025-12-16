Einladung zum Dinner bei „Miss Sophie“: Mit dem Kult-Sketch ins neue Jahr

Der Silvesterklassiker „Dinner for One“ wird am 30. Dezember im Gemeindesaal Elmen aufgeführt. Die Inszenierung des Kulturvereins lech.tember verspricht einen humorvollen Abend.

Elmen – Ein Butler, eine Lady, viel Alkohol und ein Tigerfell: 1972 erstmals zu Silvester im TV ausgestrahlt, gehört der Sketch „Dinner for One“ für viele zum Jahreswechsel wie Sekt und Feuerwerk.

„The same procedure as every year“ (Jedes Jahr die gleiche Prozedur) heißt es aber nicht nur an den Bildschirmen. Der Kulturverein lech.tember bringt das Erfolgsstück auch heuer wieder auf die Bühne – mit Beate Palfrader in der Rolle der betagten Miss Sophie, die ihren 90. Geburtstag feiert, und Werner Ginther, der als Butler James nicht nur das Essen serviert.

Leider sind die geladenen Gäste (Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom) allesamt schon verstorben und so muss Butler James ihre Rollen übernehmen. Dabei gilt es vor allem, ein Gläschen mit Miss Sophie zu trinken. So verwundert es nicht, dass mit der Zeit der gute Butler immer betrunkener und sein Spiel immer verwegener wird.