Lkw riss Leitschiene auf Arlberg-Schnellstraße mit: Auto prallte dagegen

Ein Sattelschlepper hat am Montagabend versucht, auf einer Auffahrt zur Arlbergschnellstraße S16 umzukehren, und hat dabei eine Leitschiene mitgerissen, die er dann über die S16 mit sich zog. Ein Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit der quer über die Fahrbahn ragenden Leitschiene, berichtete die Polizei. Er wurde leicht verletzt und im Landeskrankenhaus Bludenz ambulant behandelt.

Das Navi hatte den Fahrer auf der Auffahrt aufgefordert, umzukehren, so die Polizei. Er überfuhr dafür die doppelte Sperrlinie vor dem Gasteltobeltunnel. Da er aufgrund der Fahrzeuglänge nicht in einem Zug umkehren konnte, setzte er zurück in Richtung Leitschiene der Auffahrt. Dabei verfing sich der Unterfahrschutz des Sattelschleppers in der Leitschiene, die dann über die komplette Fahrbahn der S16 gezogen wurde. Sie wurde von Mitarbeitern der Asfinag weggeflext und entsorgt. Die Unfallstelle war für eineinhalb Stunden nicht passierbar.