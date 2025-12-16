Sorgen um ÖSV-Abfahrer: Zur Untersuchung nach Innsbruck gebracht

St. Christina/Gröden – Marco Odermatt stellte am Dienstag im ersten Abfahrtstraining in Gröden die souveräne Bestzeit auf. Der Schweizer lag 0,72 Sekunden vor dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger und 0,78 Sekunden vor dem Südtiroler Dominik Paris. Vincent Kriechmayr hatte bereits 2,04 Sekunden Rückstand.

Stefan Eichberger bekam bei den Kamelbuckeln einen Schlag und wurde mit Verdacht auf Kreuzbandriss zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht. Stefan Babinsky blieb bei einem Sturz unverletzt.

Die Kamelbuckeln bereiteten einigen Fahrern Probleme. Aufgrund des Schneefalls kamen die Läufer mit zu wenig Tempo zu den Sprüngen, die daher nicht weit genug gingen. Das wurde auch Eichberger zum Verhängnis.