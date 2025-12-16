ÖSV-Abfahrer erlitt Knieverletzung in Gröden: Zur Untersuchung nach Innsbruck gebracht

St. Christina/Gröden – Marco Odermatt hat am Dienstag im ersten Abfahrtstraining in Gröden souveräne Bestzeit aufgestellt. Der Schweizer lag 0,72 Sekunden vor dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger und 0,78 vor dem Südtiroler Dominik Paris. Vincent Kriechmayr hatte 2,04 Rückstand.

Stefan Eichberger erlitt während seiner Fahrt einen Schlag, fuhr selbst auf Skiern ins Ziel, wurde aber zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht. „Er hat sich am Knie verletzt“, teilte der ÖSV in den Sozialen Medien mit. Stefan Babinsky blieb bei einem Sturz unverletzt.