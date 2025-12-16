Odermatt mit Bestzeit
ÖSV-Abfahrer erlitt Knieverletzung in Gröden: Zur Untersuchung nach Innsbruck gebracht
Wie schwer sich Stefan Eichberger verletzt hat, ist noch offen.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
St. Christina/Gröden – Marco Odermatt hat am Dienstag im ersten Abfahrtstraining in Gröden souveräne Bestzeit aufgestellt. Der Schweizer lag 0,72 Sekunden vor dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger und 0,78 vor dem Südtiroler Dominik Paris. Vincent Kriechmayr hatte 2,04 Rückstand.
Stefan Eichberger erlitt während seiner Fahrt einen Schlag, fuhr selbst auf Skiern ins Ziel, wurde aber zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht. „Er hat sich am Knie verletzt“, teilte der ÖSV in den Sozialen Medien mit. Stefan Babinsky blieb bei einem Sturz unverletzt.
„Die Piste ist in Ordnung, man darf nur nicht zu vorsichtig fahren. Ich war bei den Kamelbuckeln zu vorsichtig“, sagte Kriechmayr. Das erkläre aber nicht den Rückstand auf Odermatt. (APA)