Zwischen Nudeln und Punsch

Chefin mit 19: Das ist die jüngste Standbetreiberin am Innsbrucker Christkindlmarkt

Bereits als Jugendliche half Hannah Hudovernik am Christkindlstand ihrer Eltern mit. Heuer betreibt sie erstmals selbst den Stand.
© Rita Falk
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Früher half Hannah Hudovernik mit, heute hat sie selbst das Sagen: Seit dieser Saison führt die 19-Jährige einen eigenen Stand am Innsbrucker Christkindlmarkt und ist damit die jüngste Betreiberin vor Ort. Die TT hat sie besucht und erfahren, warum sie auf Nudeln mit viel Käse setzt.

