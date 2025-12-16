Chefin mit 19: Das ist die jüngste Standbetreiberin am Innsbrucker Christkindlmarkt

Früher half Hannah Hudovernik mit, heute hat sie selbst das Sagen: Seit dieser Saison führt die 19-Jährige einen eigenen Stand am Innsbrucker Christkindlmarkt und ist damit die jüngste Betreiberin vor Ort. Die TT hat sie besucht und erfahren, warum sie auf Nudeln mit viel Käse setzt.