Olympiasiegerin Gisin meldete sich vor der dritten Operation aus dem Krankenhaus

Vergangene Woche bangten die Skifans um Michelle Gisin. Die Olympiasiegerin kam beim Training für die Weltcup-Abfahrt in St. Moritz schwer zu Sturz. Die Schweizerin verletzte sich dabei unter anderem an der Halswirbelsäule und am Handgelenk. Außerdem zog sie sich einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenbandes im linken Knie zu.

Jetzt meldete sich die Schweizerin erstmals nach ihrem Horror-Sturz selbst zu Wort. „Es ist schwer auszudrücken, wie extrem dankbar ich für jeden Arzt, Krankenschwester, Hubschrauberpiloten, Helfer, Trainer, Physio und jeden einzelnen Menschen bin, der mir in den letzten Tagen geholfen hat. Danke von ganzem Herzen“, schrieb die 32-Jährige auf Instagram.

Der Abflug hätte aber wohl noch viel schlimmer ausgehen können: „Ich hatte großes Glück und bin froh, dass ich noch meinen ganzen Körper bewegen kann.“ Noch diese Woche folgt die dritte und vorerst letzte Operation bei Gisin: „Ich freue mich auf den Moment, ab dem es nur noch bergauf geht.“ (TT.com)