Ski-Exotin aus Innsbruck
Markthaler und der große Olympia-Traum: „Fühle mich als Paradiesvogel wohl“
Lara Markthaler war bereits in Cortina d‘Ampezzo unterwegs, um erstmals Olympialuft zu schnuppern. Im Februar wird es ernst.
Die Südafrikanerin Lara Markthaler, die in Innsbruck ihre sportliche Heimat gefunden hat, will bei Olympia einmal mehr Ski-Geschichte schreiben. Der Teenager mit den auffälligen rosa Haaren blickt auf bewegte Jahre zurück und aufregenden Wochen und Monaten entgegen.