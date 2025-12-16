Bei Stadtwärme Lienz: Arbeiterkammer intervenierte, Kosten wurden gesenkt

Fernwärme-Anschluss prüfen und Geld sparen: Das rät die AK allen Fernwärmekunden. Viele Verträge sind überdimensioniert und verursachen unnötige Kosten. Nach Intervention der AK staffelt die Stadtwärme Lienz ihre Messpreise neu.

Lienz – Verbraucher sollten ihre Fernwärmeverträge überprüfen, empfiehlt die Arbeiterkammer Tirol, denn oft liegt die Anschlussleistung zu hoch. Viele Gebäude wurden in der Vergangenheit mit großzügigen Leistungsreserven ausgestattet, die in der Praxis oft nicht mehr notwendig sind. Das bedeutet, die Anschlussleistung kann zu hoch angesetzt sein. Eine Anpassung ermöglicht es, den Grundpreis zu reduzieren und die jährlichen Kosten zu senken.

Was die korrekte Berechnung der Anschlussleistung bringen kann, zeigt sich am Beispiel der Stadtwärme Lienz (Betreiberin Tinext): Nach Intervention der AK Tirol wurden die Messpreise nach dem vereinbarten Verrechnungsanschlusswert gestaffelt. Das führt dazu, dass beispielsweise Gebäude von 0 bis 5 kW Anschlussleitung in Lienz künftig nur 7,20 Euro pro Monat an Messpreis bezahlen und nicht, wie im November 2025 angekündigt, 20,28 Euro. Dadurch spart man sich bei kleinen Anlagen 157 Euro pro Jahr.

Auch Fernwärme-Anbieter profitieren