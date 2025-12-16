Von Piste abgekommen
Schwerer Skiunfall in Schwendau: 26-Jähriger in Bachbett gestürzt
Schwendau – Ein 26-jähriger Skifahrer aus Dänemark ist am Montagvormittag im Skigebiet Horberg in Schwendau verunfallt. Der Mann war gegen 9.40 Uhr gemeinsam mit seinem Vater auf einer rot markierten Piste in Richtung Tal unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 26-Jährige die Kontrolle über seine Skier, kam von der Piste ab und stürzte.
Der Däne landete schließlich rund 20 Meter unterhalb der Piste in einem Bachbett, wo er mit Verletzungen unbestimmten Grades liegen blieb. Sein Vater alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verletzte von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mittels Tau geborgen und ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen. (TT.com)