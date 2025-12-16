Schwerer Skiunfall in Schwendau: 26-Jähriger in Bachbett gestürzt

Schwendau – Ein 26-jähriger Skifahrer aus Dänemark ist am Montagvormittag im Skigebiet Horberg in Schwendau verunfallt. Der Mann war gegen 9.40 Uhr gemeinsam mit seinem Vater auf einer rot markierten Piste in Richtung Tal unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 26-Jährige die Kontrolle über seine Skier, kam von der Piste ab und stürzte.