Stundenlang am Stüdlgrat: Junges Paar vom Großglockner gerettet

Die beiden Deutschen kamen am Stüdlgrat in Verzug, die Dunkelheit setzte ein. Sie trauten sich einen sicheren Abstieg nicht mehr zu und wurden unverletzt vom Hubschrauber geborgen.

Kals a. Gr. – Ein junges Paar aus Deutschland musste am Montagabend vom Großglockner (3798 Meter) geborgen werden. Der 20-Jährige und seine 19-jährige Freundin stiegen bereits am Sonntag zur Stüdlhütte auf und übernachteten dort im Biwakraum. Am nächsten Tag brachen sie in aller Früh auf, um den höchsten Berg Österreichs zu besteigen.

Das Paar übernachtete im Biwakraum der Stüdlhütte. Am nächsten Tag wollten sie den Großglockner besteigen. © APA/MAXIMILIAN DRAEGER

Von 3700 Metern Höhe geborgen

Gegen 8 Uhr erreichte das Paar den Einstieg zum Stüdlgrat. Bei der stundenlangen Tour über die beliebteste Route auf den Glockner kamen die beiden zeitlich in Verzug. Im oberen Drittel des Stüdlgrats auf rund 3700 Metern Seehöhe setzte dann bereits die Abenddämmerung ein. Es war also viel zu spät, um den Gipfel noch sicher zu erreichen.