ÖSV-Damen-Cheftrainer Assinger bei Sturz verletzt: Langer Ausfall nach OP

Das ÖSV-Damen-Team hat einen prominenten Ausfall zu vermelden. Cheftrainer Roland Assinger verletzte sich am Freitag beim Weltcup in St. Moritz bei einem Sturz an der rechten Schulter.

Nach eingehenden Untersuchungen in der Privatklinik Kettenbrücke in Innsbruck wurden dabei mehrere Sehnenrisse diagnostiziert. Der 52-jährige Kärntner wurde bereits erfolgreich operiert und wird dem Team voraussichtlich vier Wochen fehlen.

Der Sportliche Leiter der Alpinen, Christian Mitter, übernimmt in dieser Zeit zusätzliche Aufgaben. „Ich werde nun vermehrt auf der Damenseite anwesend sein und versuchen, die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen, bis Roland wieder zurückkehrt“, wurde Mitter in einer Aussendung zitiert. (TT.com)