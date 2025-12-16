EU-Kommission nimmt Verbrenner-Aus zurück: Die Details im Überblick

Luxemburg, Wien – Das in der EU geplante absolute Aus für Verbrenner-Autos ab 2035 ist vom Tisch. Die EU-Kommission passte am Dienstag ihre Emissionsrichtlinien für die Autobranche an. Die CO2-Flottenemissionen müssen nach den neuen Regelungen ab 2035 nur noch um 90 Prozent sinken, statt um 100 Prozent. Damit können auch danach noch neue Hybrid- oder Benzinautos oder Elektrofahrzeuge mit Benzingenerator an Bord, sogenannte Range Extender, zugelassen werden.

Im Gegenzug müssen die Autobauer diese Emissionen durch den Einsatz von grünem Stahl aus der EU oder durch die Nutzung von CO2-neutralen Kraftstoffen wettmachen. Dazu zählen sogenannte E-Fuels.

Die EU-Kommission reagierte damit auf massiven Druck der Autobranche und von Mitgliedsländern wie Deutschland oder Italien. Aber auch die Zulieferindustrie in Österreich hatte sich stets für Lockerungen starkgemacht. Die Bundesregierung in Wien argumentierte ebenso für eine „Technologieoffenheit“.

Post aus Berlin

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuletzt in einem Brief zum Einlenken aufgefordert und davon gesprochen, dass auch „hocheffiziente Verbrenner“ in Zukunft weiter erlaubt bleiben sollen, ohne zu sagen, was damit gemeint ist.

Sollten die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament dem Vorschlag der EU-Kommission zustimmen, wäre es die weitreichendste Kehrtwende in der Klimapolitik in den vergangenen fünf Jahren.

Förderungen für E-Autos

Zugleich sollen allerdings Elektroautos weiter gefördert werden. Dazu schlägt die EU-Kommission einerseits vor, eine neue Kategorie kleiner E-Autos aus Europa bei der Berechnung der Flottengrenzwerte besonders zu begünstigen. Andererseits sollen Unternehmen und Mietwagenfirmen Vorgaben zum Einsatz von Elektroautos erhalten. Schließlich soll der Aufbau von Batteriefabriken und der dazugehörigen Rohstoffkette in Europa gefördert werden.

Die Autobranche hatte sich für Erleichterungen stark gemacht, weil die Nachfrage nach E-Autos nicht so stark steigt wie ursprünglich angenommen. Kritiker warnen allerdings davor, zu sehr auf Verbrenner zu setzen. Sollten die Unternehmen die Entwicklung von E-Autos drosseln, sei zu befürchten, dass die europäische Autobranche im Rennen mit der Konkurrenz aus China noch mehr ins Hintertreffen gerät.

Fahrzeughersteller „erleichtert“

Die Reaktionen aus Österreich zum Aus des Verbrenner-Aus der EU sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Die hiesigen Fahrzeughersteller und -importeure gaben sich jedenfalls „erleichtert“. Die nun vorgesehene 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller, sei notwendig, um ihnen „Luft zum Atmen“ zu geben, so Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, in einer Aussendung.

Der Weg hin zu Zero Emission sei vorgegeben, allerdings würden strikte Verbote nichts bringen. Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure

„Der Weg hin zu Zero Emission sei vorgegeben, allerdings würden strikte Verbote nichts bringen“, argumentierte Kerle. Ganz anders allerdings der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). „Das Festhalten an veralteten Technologien statt des Forcierens von Zukunftstechnologie ist aus Energie-, Wirtschafts- und Umweltsicht ein großer Rückschritt“, hieß es in einer Aussendung des Mobilitätsclubs zur „Kehrtwende“ der EU-Kommission.

Zwischen „Mogelpackung“, „Geisterfahrt“ und nötiger „Reparatur“

Eine „Mogelpackung“ der europäischen Volkspartei (EVP) ortete der freiheitliche Europaparlamentarier Roman Haider. Insgesamt versuche die Kommission „weiterhin mit aller Macht, den Bau klassischer Verbrennungsmotoren und leistbarer konventioneller Fahrzeuge unmöglich zu machen“.

Diese Geisterfahrt muss enden. Andreas Schieder, SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament

Kritisch gab sich auch der SPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Andreas Schieder. Er sprach von einem „grundlegend falschen Schritt“ der Kommission, die „mit rechten und konservativen Kräften auf dem Beifahrersitz mit Vollgas in Richtung Klimacrash“ rase. „Diese Geisterfahrt muss enden.“ Die Grüne EU-Politikerin Lena Schilling kritisierte: „Dieser Vorschlag der Kommission ist nicht nur ökologischer Unsinn, sondern ein Angriff auf die europäische Industrie.“

Dieser Vorschlag der Kommission ist nicht nur ökologischer Unsinn, sondern ein Angriff auf die europäische Industrie. Lena Schilling, Grüne EU-Politikerin

Sophia Kircher, Verkehrssprecherin der ÖVP im Europaparlament, sah in der Lockerung hingegen ein „Reparieren“ eines ursprünglich falschen Vorhabens: „Technologieoffenheit ist angesichts der Lage unserer Automobilindustrie der richtige Weg.“ Diesen Standpunkt betonten Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei auch aus der Bundesregierung schon länger. (APA, Reuters)