Radfahrer stießen in Innsbruck zusammen: Zwei Verletzte

Innsbruck – Zwei RadfahrerInnen wurden am Dienstagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Pradl verletzt. Ein 49-Jähriger kam beim Abbiegen von der Mittererstraße in die Landseestraße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 38-jährigen Frau.

Die beiden stürzten mit ihrem Rad auf den Boden, berichtet die Polizei. Der Mann verletzte sich dadurch am Bein, die Frau im Gesicht und an der Hand. Die 38-Jährige wurde zur Abklärung in die Klinik gebracht, der 49-Jährige verließ den Unfallort vor Eintreffen der Rettung. (TT.com)