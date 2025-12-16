„Sissi“-Festspiele im ORF: Kult-Trilogie und neue Doku zu den Feiertagen

Das 70. Jubiläum der „Sissi“-Filme feiert der ORF im Weihnachtsprogramm. Gezeigt wird auch eine neue Doku über Romy Schneiders Aufstieg zum Weltstar.

Für viele gehört die „Sissi“-Trilogie von Ernst Marischka so fest zu Weihnachten wie Kekse und Christbaum. Auch in diesem Jahr nimmt der ORF die legendären Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm ins Feiertagsprogramm auf. Anlass ist ein besonderes Jubiläum: Vor genau 70 Jahren, am 21. Dezember 1955, feierte der erste Teil der Reihe in Wien seine Kinopremiere.

Neue Doku blickt hinter die Kulissen

Passend zum runden Geburtstag wird das Programm mit einer neuen Dokumentation namens„Kaiserin der Leinwand“ erweitert. Diese wirft einen Blick hinter die Kulissen und beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Klassikers, der die damals erst 16-jährige Romy Schneider über Nacht zum Weltstar machte.

Sendetermine der Doku: Kaiserin der Leinwand: Freitag, 19. Dezember, 23.05 Uhr, ORF 2 und Donnerstag, 25. Dezember, 9.05 Uhr, ORF 2 und auf ORF ON

Die Filmklassiker an den Weihnachtsfeiertagen

Die drei Teile der unvergesslichen Habsburgerromantik werden traditionell an den Weihnachtsfeiertagen ausgestrahlt:

Sendetermine der Filme „Sissi“: Donnerstag, 25. Dezember, nach 13 Uhr, ORF 2 „Sissi – Die junge Kaiserin“: Freitag, 26. Dezember, nach 13 Uhr, ORF 2 „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“: Samstag, 27. Dezember, nach 13 Uhr, ORF 2

„Universum History“ über Kaiser Franz Joseph

Abgerundet wird das kaiserliche Programm von einer „Universum History“-Ausgabe, die sich der „wahren Geschichte des Franz Joseph“ widmet. Der Film von Martin Koddenberg verspricht, ein neues Licht auf den Regenten zu werfen, dessen Leben von den Traumata seiner Kindheit überschattet war.