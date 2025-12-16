ÖSV-Star erstmals im Babyglück: „Willkommen in unserer Familie“
Das sportliche Comeback ist Mario Seidl nach seiner Rückkehr in den Weltcup in dieser Saison bereits gelungen. Nun ist auch das private Glück des 33-Jährigen perfekt.
Wie der Salzburger und seine Frau Victoria am Dienstagabend bekanntgaben, wurden sie erstmals Eltern. „Das größte Wunder im Leben. Willkommen in unserer Familie, kleiner Bub. Wir lieben dich“, schrieb das Paar unter zwei süße Schnappschüsse in den Sozialen Medien.
Der Nordische Kombinierer war im Frühjahr nach fünfeinhalb Jahren andauernden Ermittlungen wegen Blutdopings vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) verurteilt worden. In der laufenden Weltcupsaison kehrte der ÖSV-Athlet nach einer schweren Verletzung (u. a. Kniescheibenbruch) in die Loipe bzw. auf die Sprungschanze zurück und fuhr die ersten Punkte ein. (TT.com)