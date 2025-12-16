Gries reichte Vorhaben ein

Klappt es dieses Mal? Blockade der Brennerautobahn geplant

Am 30. Mai soll die Kundgebung auf der Brennerautobahn stattfinden – Sperre inklusive.
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561