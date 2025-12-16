„Schockanruf“ im Oberland: 89-Jährige übergab mehr als 10.000 Euro an Betrüger
Die Geldübergabe fand am Dienstagnachmittag in Haiming statt. Die Polizei hat nun eine Täterbeschreibung veröffentlicht und bittet um Hinweise.
Haiming – Eine 89-jährige Frau aus dem Bezirk Imst wurde am Dienstag Opfer eines sogenannten „Schockanrufs“. Eine Frau, die sich als Polizistin ausgab, rief die Oberländerin am Nachmittag an und erzählte ihr, dass ein Angehöriger einen Unfall verursacht habe. Sie müsse eine Kaution bezahlen, damit dieser nicht ins Gefängnis müsse.
Die Betrugsmasche ist ausgeklügelt: Wenig später erhielt die Frau einen Anruf von einem angeblichen Staatsanwalt, der ihr dasselbe erklärte. Unter Ausübung von emotionalem Druck wurde sie vom Betrüger zu einer Geldübergabe verleitet, die gegen 15 Uhr in Haiming stattfand, berichtet die Polizei.
Die 89-Jährige übergab mehr als 10.000 Euro an einen unbekannten Mann. Er hat laut Ermittlern eine schmale Statur, ist zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Zudem war er dunkel gekleidet und bartlos. Die Polizeiinspektion Silz (Tel. 059133/7107-100) erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. (TT.com)