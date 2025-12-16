„Wir haben uns als Liebespaar verloren“: Patrice und Daniel Aminati getrennt

Influencerin und Model Patrice Aminati (30) hat sich nach eigener Aussage von ihrem Ehemann Daniel getrennt. „Am 23. September habe ich Daniel verlassen. Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren“, schrieb sie auf Instagram in einer Story. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über die Trennung berichtet. „Es ging nicht anders“, sagte sie dem Boulevardblatt.

Der Grund sei nicht unmittelbar in ihrer Krebserkrankung zu suchen, die sie im April 2023 öffentlich gemacht hatte. „Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert“, schrieb sie bei Instagram. „Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume konnten durch die Liebe nicht überbrückt werden.“

Keine Äußerung von Daniel Aminati

Über den schwarzen Hautkrebs, an dem sie leidet, hatte Aminati zuletzt im Mai in einem Interview der Zeit gesprochen. Daniel Aminati (52) ist Fernsehmoderator und Musiker. Er äußerte sich bislang nicht zum Stand seiner Beziehung mit Patrice.