Erstes Opfer des Attentats in Sydney beerdigt

Drei Tage nach dem Terrorangriff auf ein jüdisches Fest in Sydney ist das erste der insgesamt 15 Todesopfer beerdigt worden. Am Mittwochmorgen wurde die Trauerfeier von Rabbi Eli Schlanger im jüdischen Gemeindezentrum Chabad of Bondi abgehalten - nur rund einen Kilometer vom Ort des Anschlags am berühmten Bondi Beach entfernt.

Der 41-Jährige war laut Medienberichten Vater von fünf Kindern, darunter ein Neugeborenes. Zu seiner Trauerfeier kamen dem Vernehmen nach viele politische Gäste, darunter der ehemalige Premierminister Scott Morrison.

Bei dem Anschlag auf das jüdische Lichterfest Hanukkah hatten die zwei Angreifer - ein 50 Jahre alter Mann und sein 24-jähriger Sohn - am Sonntag 15 Menschen getötet. Drei Tage danach werden weiterhin 21 Verletzte im Krankenhaus behandelt. Fünf von ihnen befanden sich mit Stand Mittwochnachmittag (Ortszeit) in kritischem Zustand, vier davon sind stabil, wie die Gesundheitsbehörden des australischen Bundesstaats New South Wales bekanntgaben.