Debatte über Freizeitwohnsitze
Kitzbühels Bürgermeister prescht bei Freizeitwohnsitzen vor: „Legalisierung mit Augenmaß“
Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler eröffnet jetzt eine politische Debatte über Freizeitwohnsitze und hofft auf Lösungen auf Höhe der Zeit.
Bürgermeister Klaus Winkler hofft auf Einlenken der Landespolitik, um imageschädigende Debatte über illegale Freizeitwohnsitze endlich „ideologiebefreit“ zu lösen. Er fordert qualifizierte Nebenwohnsitze.