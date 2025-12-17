Debatte über Freizeitwohnsitze

Kitzbühels Bürgermeister prescht bei Freizeitwohnsitzen vor: „Legalisierung mit Augenmaß“

Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler eröffnet jetzt eine politische Debatte über Freizeitwohnsitze und hofft auf Lösungen auf Höhe der Zeit.
© GEPA pictures/ Hans Oberlaender
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Bürgermeister Klaus Winkler hofft auf Einlenken der Landespolitik, um imageschädigende Debatte über illegale Freizeitwohnsitze endlich „ideologiebefreit“ zu lösen. Er fordert qualifizierte Nebenwohnsitze.

