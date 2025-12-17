Über Jahre Freundinnen der Töchter missbraucht: 61-jähriger Tiroler zu Haftstrafe verurteilt

Schon in der Vergangenheit hatte der unangemessene Umgang mit Mädchen einen Tiroler in Schwierigkeiten gebracht. Nachdem im April eine 13-Jährige von einem Fremden angesprochen und der Vorfall veröffentlicht worden war, fiel der Verdacht der Töchter sofort auf den eigenen Vater. Dieser musste sich am Dienstag wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs vor einem Schöffengericht verantworten.