41-Jähriger verletzt
Betrunkener lag in Alpbacher Hauseinfahrt: von ausparkendem Auto erfasst
Alpbach – Ein betrunkener, auf dem Boden liegender Mann ist am Dienstagabend in Alpbach von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unfall gegen 19.30 Uhr vor einer Hauseinfahrt. Ein 67-jähriger Alpbacher wollte rückwärts ausparken, sah den bereits am Boden liegenden Deutschen nicht und fuhr mit dem Pkw über ein Bein des Mannes. Der Einheimische verständigte sofort den Notruf.
Der 41-jährige Fußgänger wurde durch Rettung und Notarzt erstversorgt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Wie schwer er verletzt wurde, ist unbekannt. „Der 41-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert“, so die Ermittler in einer Aussendung. (TT.com)