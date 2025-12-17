Betrunkener lag in Alpbacher Hauseinfahrt: von ausparkendem Auto erfasst

Alpbach – Ein betrunkener, auf dem Boden liegender Mann ist am Dienstagabend in Alpbach von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es zu dem Unfall gegen 19.30 Uhr vor einer Hauseinfahrt. Ein 67-jähriger Alpbacher wollte rückwärts ausparken, sah den bereits am Boden liegenden Deutschen nicht und fuhr mit dem Pkw über ein Bein des Mannes. Der Einheimische verständigte sofort den Notruf.