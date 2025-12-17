64-Jähriger stürzte bei Dämmarbeiten in Kufstein 8,5 Meter ab

Kufstein – Bei Dämmarbeiten in einer Holzfirma im Bezirk Kufstein hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 64-jähriger Slowene stürzte kurz vor 14 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache samt seiner Leiter aus einer Höhe von rund 8,5 Metern ab.

Der Mann war mit Arbeiten an einer Förderschnecke beschäftigt, als es zu dem Sturz kam. Er landete in der am Boden liegenden Flugasche. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und die Rettung wurde der 64-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)