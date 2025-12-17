Umweltabteilung ist Geschichte: Ist der Klimanotstand in Kufstein kein Thema mehr?

2019 hat die Stadt Kufstein den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt spart sie die Abteilung für Nachhaltigkeit und Umwelt ein. Bürgermeister Martin Krumschnabel kann dabei auf eine breite Mehrheit im Stadt- und Gemeinderat zählen. Mahnende Worte kommen aus dem Landhaus. Umweltlandesrat René Zumtobel fordert, dass der Umweltschutz nicht unter die Räder kommt.