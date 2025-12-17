Wenn der Klimanotstand zu teuer wird

Im Jahr 2019 setzte Kufstein ein starkes Signal. Als erste Stadt in Tirol rief es den Klimanotstand aus. Ein Schritt mit Symbolkraft – einer, für den der damals bereits regierende Bürgermeister Martin Krumschnabel nicht nur politische Begeisterungsstürme erntete. Nur kurze Zeit später ging Kufstein noch einen Schritt weiter und schuf einen Posten für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Sinnigerweise wurde das Ganze in einem Ausschuss für Umwelt-, Forst und Nachhaltigkeit gebündelt.