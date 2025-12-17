- Überblick
Weichen werden gestellt
Mit dem Nulldefizit beginnt ab jetzt Mattles langer Wahlkampf
Von Peter Nindler
Tiroler Landeshauptmann und ÖVP-Chef Anton Mattle lässt keine Zweifel aufkommen, dass er die Tiroler Volkspartei in die Landtagswahl 2027 führt. Kampfansage auch an Opposition.
