Weichen werden gestellt

Mit dem Nulldefizit beginnt ab jetzt Mattles langer Wahlkampf

Peter Nindler

Tiroler Landeshauptmann und ÖVP-Chef Anton Mattle lässt keine Zweifel aufkommen, dass er die Tiroler Volkspartei in die Landtagswahl 2027 führt. Kampfansage auch an Opposition.