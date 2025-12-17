Bergsilvester Innsbruck – eine ganze Stadt im Licht

Neue Orte, neue Perspektiven, längere Laufzeit - Marktplatz und Inn setzen neue Akzente im Innsbrucker Lichterlebnis.

Innsbruck verabschiedet das alte Jahr und begrüßt das neue mit einem Feuerwerk an Erlebnissen: Das Bergsilvester 2025/26 verwandelt die Stadt von 30. Dezember bis 10. Jänner in ein leuchtendes Fest aus Musik, Licht und Lebensfreude. Den Auftakt bildet das Kindersilvester am 30.12. Am Silvesterabend sorgt die große Open-Air-Party vor der Hofburg mit Live-Band und DJ für ausgelassene Stimmung, bevor um Mitternacht das traditionelle Feuerwerk auf der Nordkette den Himmel über Innsbruck erleuchtet. Eine faszinierende Lichtinszenierung, die erstmals auch den Marktplatz und den Inn in Szene setzt, sorgt bis 10. Jänner 2026 für magische Abende.

Unter dem Titel „Layers of Life“ zeigt sich ein visuelles Erlebnis, das Geschichte, Natur und Mensch in leuchtende Beziehung zueinander setzt. Gemeinsam mit einem neuen und jungen künstlerischen Kollektiv „Depot-Zwei“ sowie „Hand mit Auge“ aus Österreich werden Hofburg und Hofkirche, Dom und Stadtturm mit Licht in Szene gesetzt. Besondere Künstler:innen sind wieder beim Stadtturm am Werk: Zeichnungen von Kindern aus den städtischen Horten werden auf den Stadtturm projiziert und lassen Innsbrucks Wahrzeichen in neuem Licht erstrahlen.

Die Hofburg wird mit Licht in Szene gesetzt. © Alexander Preuss-Kabel

Unter dem Leitgedanken „Layers of Life“ vereint das Projekt vielfältige künstlerische Handschriften zu einem mehrdimensionalen Narrativ, in dem sich historische Bezüge, grafische Strukturen und persönliche Blickwinkel zu atmosphärischen Schichten des Lebens verdichten, die auf vielfältige Weise gezeigt und gedeutet werden können.

Das Innsbrucker Lichterlebnis wächst

Mit Marktplatz und Inn kommen neue Schauplätze hinzu. Der Fluss, der der Stadt ihren Namen und Charakter gibt, wird bewusst in Szene gesetzt. Das Wasser reflektiert die künstlerischen Projektionen und schafft fließende, lebendige Lichtbilder, die das Erlebnis um eine Dimension erweitern. Die Lichtinszenierungen verlängern außerdem ihre Laufzeit bis zum 10. Jänner. „Mit der Verlängerung der Lichtinszenierungen möchten wir ein ganzheitliches Erlebnis schaffen, das über die Silvesternacht hinaus wirkt“, erklärt Heike Kiesling, Geschäftsführerin des Innsbruck Marketing. Am 30. und 31. Dezember sorgen feiner DJ-Sound und Ausschank am Marktplatz für das passende Ambiente, um die spektakulären Lichtspiele zu genießen.

Das beliebte Kindersilvester findet am 30. Dezember ab 13 Uhr statt. © mia* Maria-Knoll.com

Vom Kindersilvester bis zur großen Silvesternacht

Den Auftakt zum Jahreswechsel bildet am 30. Dezember das beliebte Kindersilvester, das heuer unter dem Motto „Jahrmarkt der Fantasie“ steht. Ab 13 Uhr verwandeln sich die Altstadt und der Vorplatz der Hofburg in ein quirliges Areal voller Bewegung, Lachen und Staunen. Jahrmarkt-Attraktionen, ein nostalgisches Karussell, Glasblasen uvm. bescheren Kindern und Familien einen abwechslungsreichen Nachmittag. Das große Abschlusskonzert von Rodscha & Tom um 17 Uhr sorgt für fröhliche Beats zum Mitsingen und Tanzen.

Am 31. Dezember pulsiert dann das Herz der Stadt: Vor dem Goldenen Dachl sorgt die Dixie Brass Tyrol von 11 bis 14 Uhr als schwungvoller Auftakt für den Silvesterabend für musikalische Stimmung.

Tolle Stimmung beim Countdown ins neue Jahr. © mia* Maria-Knoll.com

Am Abend steigt ab 21 Uhr auf dem Vorplatz der Hofburg die große Silvesterparty mit Live-Musik und DJ In-Style. Die Band LIVIN music family sorgt für den Soundtrack des Abends, während sich Einheimische und Gäste gemeinsam auf den Countdown einstimmen. Wenn um Mitternacht das Feuerwerk auf der Seegrube die winterliche Nordkette erhellt, verschmelzen Musik, Licht und Landschaft zu einem Moment, der Innsbruck jedes Jahr aufs Neue unverwechselbar macht.