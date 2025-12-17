Jetzt mitmachen

Zeigt her eure Fotos! Wir suchen die originellsten und schrägsten Weihnachtsdekos

Die Weihnachtszeit steuert langsam ihrem großen Höhepunkt entgegen. Wir suchen die schrägsten, kreativsten und originellsten Weihnachtsdekorationen. Egal ob kunterbunt, herrlich kitschig, minimalistisch oder liebevoll selbstgebastelt – ladet eure Fotos einfach in der Galerie hoch.

