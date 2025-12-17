Nicht nur Skifahren und Rodeln: Was Familien in Tirol im Winter unternehmen können

Skifahren muss man Familien in Tirol nicht als Freizeitprogramm anbieten. Auf die Piste begeben sich im Winter hierzulande fast alle einmal. Was aber, wenn die Skier abgeschnallt bleiben sollen? Wir haben in der Redaktion herumgefragt, was sich sonst noch in der kalten Jahreszeit im Freien unternehmen lässt. Hier die besten Vorschläge:

Tierspuren suchen

Hase? Fuchs? Dachs? Was sich da wohl im Wald herumtrieben hat. © istock

Winter-Idylle ist nicht unbedingt ein Argument für einen Winterspaziergang für die Kinder, jedenfalls nicht für die hauseigenen. Deshalb ist es gut, wenn man als Detektiv in die weiße Wüste geschickt wird.

Die Tierspuren-Suche macht sogar den Großen Spaß. Wohin führen die Abdrücke? Etwa in den Bau?

Man kann sich auf eigene Faust mit einem Naturführer auf die Fährtensuche begeben und wird erstaunt sein, welche eleganten Spuren Hirsche und Rehe hinterlassen – wie auf einem Catwalk!

Aber es gibt noch viele andere Dinge zu entdecken – und so merkt niemand, dass man zwei Stunden Spazieren war.

Im Naturpark Tiroler Lech (Weißenbach) kann man sich mit Tourguides aufs Fährtenlesen begeben und erfährt Informatives über die Tierwelt in den Alpen. Wer schläft? Wer ist aktiv? Und wie kommen die Wildtiere über den Winter? Mehr Infos

Eisbaden oder auch nur Füße reinheben

Ganz oder nur ein wenig: Wie weit man sich ins eiskalte Nass begibt, bleibt jedem selbst überlassen. © TT/Wanker

Es gibt ja auch diese Wintertage, an denen weder Rodeln noch Eislaufen Spaß macht – das sind die perfekten Gelegenheiten zum Eisbaden. In Norwegen machen das schon die Kleinsten.

Der Innsbrucker Badesee ist deshalb ein Hotspot für Ice-Bathing, weil er vergleichsweise warm und der Einstieg flach ist.

So können alle Familienmitglieder stufenweise entscheiden, wie weit sie sich ins kalte Nass trauen – und der Weg zum Handtuch und der Daunenjacke ist sehr kurz.

Natürlich machen wir es nicht so heroisch wie coole Instagram-People, sondern lieber auf Sicherheit bedacht.

Tipps für Kinder 🧤 Kids sollten wie hier eine Mütze tragen, vielleicht sogar Handschuhe. 🧦 Socken. Dicke Wollsocken oder Neopren-Socken, die gibt’s um 5 Euro auf Amazon. ❄️ Mini-Dips sind voll okay. Wer nur bis zu den Knien hineingehen mag und nach 10 Sekunden wieder umdreht, ist genauso cool wie alle anderen. 👙 Badesachen schon zuhause anziehen, viele warme Schichten darüber, heißen Tee einpacken.

Laser-Biathlon

Langlaufen geht in jedem Alter. Entweder passiv im Anhänger oder aktiv mit Skiern. © iStock

Wenn man die Kids zum Langlaufen bewegen möchte, bietet sich das kleine Abenteuer in der Skischule Leutasch an.

Wenn man als Familie (im Kurs oder privat) auf Langlauf-Skiern seine Runden dreht, ertönt nicht selten nach wenigen Runden „Mir ist kalt, wie lange noch?“. Interessanter macht den Sport möglicherweise Laser-Biathlon – auch Kinder können sich darin ganz ungefährlich probieren.

Konzentriertes Zielen, ein leises „Piep“ beim Treffen und weiter geht’s. So wird Langlauf spielerisch und in der winterlichen Kulisse in der Leutasch fast magisch.

Mit echtem Kaliber darf man übrigens erst ab 15 Jahren schießen, jüngere bekommen ein Luftgewehr oder die Laser-Variante.

Und weil der wahre Endgegner meistens die „allen-altersentsprechende-Logistik“ ist, gibt’s hier sogar schon Langlauf-Ausrüstung für Zweijährige – und wenn die Kleinsten dabei sind, rettet euch der ausleihbare Ski-Anhänger zum Umschnallen den Tag im Schnee. Mehr Infos

Planeten-Nachtwanderung

Planeten bestaunen ist für Groß und Klein aufregend. © Judith Kirchner

Es ist dämmrig, alle sind ein bisschen leiser als sonst – und dann tauchen plötzlich die Planeten auf. Entlang des Lehrpfads werden sie mit einem kleinen Akku-LED-Scheinwerfer in ihren typischen Farben ausgeleuchtet: die Erde blau, die Venus weiß, der Mars rot, der Jupiter goldgelb. Kinder hüpfen von Station zu Station wie auf einer Schatzsuche, nur dass der Schatz diesmal „Gasriese“ heißt.

Das Schönste kommt am Ende der Planeten-Nachtwanderung in Vomperbach: die Beobachtung der sichtbaren Planeten durch ein mobiles, professionelles Großteleskop. Und ja – das ist wirklich „hautnah“. Wenn Jupiter im Okular auftaucht, mit seinen Sturmbändern und dem Großen Roten Fleck, wird es kurz richtig still. Bei Saturn dann dieses ungläubige: „Sind das… die Ringe?!“

Mehr Infos ✨ Tipps für kleine Menschen: Unbedingt warm anziehen und eine Thermosflasche mitnehmen.

Für kleinere Kinder: ein kleiner Snack wirkt Wunder

Weil es nur maximal 15 TeilnehmerInnen sind, rechtzeitig anmelden!

Praktisch zu wissen: Ob’s wirklich stattfindet, wird bis 15 Uhr entschieden – bei Regen oder starker Bewölkung wird abgesagt. 🌙 Wichtiges auf einen Blick: Beginn: immer donnerstags 17 Uhr, Ende: ca. 20 Uhr

Treffpunkt: Volksschule Vomperbach, Kirchboden 15, 6123 Terfens

Gehzeit: ca. 50 Minuten, Dauer insgesamt: ca. 3 Stunden

Max.15 TeilnehmerInnen >> Zur Anmeldung

Lama-Wanderung in Serfaus

© aria sadr salek / innsbruck/zurüch

Mehrmals pro Woche (Dienstag, Mittwoch und Freitag sowie auf Anfrage) geht es gemeinsam mit Alpakas und Lamas auf eine rund 1,5-stündige Wanderung (4 km, 150 Höhenmeter) durch die Serfauser Felder. Am Wochenende haben die Tiere bewusst frei, außerdem findet nie mehr als eine Führung pro Tag statt. An heißen Tagen wird früher gestartet – ganz im Sinne der Tiere.

Bevor es losgeht, werden Eltern und Kinder genau eingeschult: Wie verhalte ich mich richtig gegenüber den Tieren? Wie führe ich ein Alpaka? Bei kleineren Kindern gehen Eltern und Kind gemeinsam mit einem Tier und zwei Leinen. Viele Kinder trauen sich nach einiger Zeit – spätestens am Wendepunkt der Wanderung – das Tier auch allein zu führen.

Die Wanderung ist kinderwagentauglich, führt über befestigte, verkehrsfreie Wege und ist so gestaltet, dass sich wirklich alle wohlfühlen können.

Unterwegs erfahren die TeilnehmerInnen Spannendes von der Herkunft und Verhalten der Tiere.

Ein besonderes Highlight: Kinder und Erwachsene dürfen selbst erfühlen, welches Tier besonders feine, hochwertige Wolle hat – und lernen, wie aus dem Vlies schließlich Produkte entstehen.

Mehr Infos Anmeldung und Kontakt: Elisabeth Frey +43/699/19600096 info@texstilkueche.com www.alpakahofserfaus.com

Pfundser Lichterweg

Ein Hase am Eingang des neuen funkelnden Badsteigs in Pfunds. © Matthias Reichle

Der Tourismusverband Tiroler Oberland hat einen neuen Themenweg eröffnet – und seine besondere Wirkung entfaltet er erst, wenn es dunkel wird. Sobald die Nacht hereinbricht, erwachen entlang des Pfundser „Waldgeheimnisse Badsteig“ funkelnde Waldbewohner zum Leben: Ein Eichhörnchen klettert einen Baumstamm empor, ein Hase duckt sich ins Gelände, über den Steig ziehen leuchtende Fledermäuse ihre Kreise.

Pünktlich zur Adventzeit wurde der rund 700 Meter lange Waalweg in Szene gesetzt. Insgesamt neun strahlende Tierfiguren warten dort auf Besucherinnen und Besucher. Gestaltet wurden sie von MK Illumination – jener Firma, die auch hinter den Lichtparks Lumagica in Innsbruck .

Mehr dazu:

Lumagica im Innsbrucker Hofgarten

„Lumagica“ lässt den Innsbrucker Hofgarten im Winter erstrahlen. © Sabrina Pipal

Wenn der winterliche Innsbrucker Hofgarten in bunten Lichtern erstrahlt, ist wieder Zeit für „Lumagica“. Der magisch schöne Lichterpark begeistert seit Wochen seine Besucher. Das Motto heuer lautet „Innsbrucker Winterzauber“.

Kleine und große Besucher kommen dabei voll auf ihre Kosten. Auf dem etwa 1,5 Kilometer langen Rundweg gibt es kunstvolle Lichtobjekte und glitzernde Lichtfiguren zu entdecken und bestaunen. Interaktive Elemente laden zudem zum Mitmachen ein. Zahlreiche Fotomotive sind inkludiert. Wie zum Beispiel geflügelte Reiter, eine glitzernde Kutsche, leuchtende Engel, romantische Herzen oder funkelnde Tiere.

Neu ist der „Laser Paint“: Besucher können dabei selbst zum Künstler werden – die Zeichnungen erscheinen auf einer riesigen Fassade. Lumagica ist bis zum 1. Februar geöffnet.

Öffnungszeiten Montag bis Sonntag von 17 bis 20.30 Uhr

am 24. Dezember geschlossen

ab dem 19. Jänner: Donnerstag bis Sonntag von 17 bis 20.30 Uhr

letzter Einlass: 19 Uhr

Tickets gibt es HIER

Kinder-Eisstockschießen

Mit mehreren Kindern können Teams gebildet werden. © iStockphoto

Ein tolles Erlebnis ist das Kinder-Eisstockschießen, das in Brixen im Thale einmal pro Woche im Winter angeboten wird. Die Kids bekommen eigene kleine Stöcke und werden von Anfang an spielerisch an die Technik herangeführt. Endlich mal wie die Großen den Stock übers Eis gleiten lassen und schauen, wer näher an die Daube herankommt.

Gespielt wird bei jedem Wetter. Das Angebot für Kinder ab 6 Jahren findet von Jänner bis April immer freitags statt. Anmeldung bitte bis Donnerstag. Mehr Infos

Hinaus in den nächtlichen Wald

Einfach mal ein ganz anderes Abenteuer erleben, ganz simpel, ohne viel Ausrüstung und ohne Kosten? Packt einfach eure Kinder warm ein und spaziert mit ihnen durch den nächtlichen Wald. Selbst, wenn es die vertrauten Wege ganz in der Nähe sind, wo die Kleinen tagsüber jeden Baumstumpf und jede schief gewachsene Fichte kennen - in der Dämmerung oder gar in der Dunkelheit wirkt alles ganz anders. Eventuell wagen es jüngere Kinder anfangs noch nicht, sich auch nur wenige Schritte von der Hand der Erwachsenen zu lösen. Das gemeinsame Erkunden der winterlichen Natur bei Nacht schafft aber auf jeden Fall Verbindung und Vertrauen in der Familie.

Essenziell ist natürlich, eine nicht brennbare Lichtquelle mitzunehmen, empfehlenswert sind Stirnlampen oder Taschenlampen. Mutige Kinder können das Licht auch mal für eine Minute oder zwei ganz ausschalten. Wer motiviert ist, kann natürlich eine kleine Schatzsuche oder ein Suchspiel einbauen, meistens braucht man aber gar nicht viel. Tee zum Aufwärmen und eine kleine Jause sorgen zwischendurch für Stärkung. Genießt gemeinsam die Stille und