Mut sichtbar machen – eine Partnerschaft für Zuversicht

Gemeinsam mit der Tiroler Tageszeitung setzt die Wiener Städtische ein Zeichen für unternehmerischen Geist und gesellschaftliche Verantwortung.

Die Initiative MutMacher der Tiroler Tageszeitung zeigt, was unsere Gesellschaft stärkt: Menschen und Unternehmen, die anpacken, weiterdenken und Neues wagen. Gerade in Zeiten des Umbruchs braucht es solche Vorbilder – nicht laut, sondern wirksam. Für die Wiener Städtische ist klar: Mut lässt sich nicht verordnen, er wird inspiriert. „Deshalb unterstützen wir diese Initiative“, erklärt Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol. „Wir begleiten Menschen, die Verantwortung übernehmen – sei es für ein Unternehmen, eine Familie oder ein Projekt mit gesellschaftlichem Mehrwert.“

„Was uns auszeichnet, ist die gelebte Solidarität. Diese Haltung teilen wir mit der Tiroler Tageszeitung – und gemeinsam geben wir Mut eine Bühne.“ Walter Peer, Landesdirektor Wiener Städtische

Gelebte Nachhaltigkeit

In der Kategorie Soziales Engagement & gesellschaftliche Verantwortung wurde der Naturschutzhof Going Artenreich ausgezeichnet – ein Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit. Doch das Engagement der Wiener Städtischen reicht weit über Einzelfälle hinaus: Allein in Tirol werden über 60 Projekte aus den Bereichen Soziales, Umwelt, Kultur und Sport unterstützt.