Kilometerlanger Stau

Unfall mit Lkw: Kurzzeitige Totalsperre am Fernpass

Auf Nassereither Seite kurz vor der Passhöhe kam es zu dem Unfall. Es bildete sich schnell ein Stau.
© Land Tirol/Webcam

