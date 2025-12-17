Hoher Sachschaden
Arbeitsunfall in Umhausen: 63-Jähriger löste mit Zündholz Verpuffung aus
Umhausen – Bei Isolierarbeiten in einem Haus in Umhausen ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Ein 63-jähriger Österreicher wurde dabei verletzt. Der Mann arbeitete gegen 7.15 Uhr mit Montageschaum, als er ein Zündholz entzündete. Dies löste laut Polizei eine kleine Verpuffung und in der Folge einen Brand aus.
Der 63-Jährige konnte das Feuer gemeinsam mit der alarmierten Feuerwehr Umhausen löschen. Durch den Vorfall entstand erheblicher Sachschaden an dem Gebäude. Der Mann wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Abklärung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)