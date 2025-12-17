Arbeitsunfall in Umhausen: 63-Jähriger löste mit Zündholz Verpuffung aus

Umhausen – Bei Isolierarbeiten in einem Haus in Umhausen ist es am Mittwochmorgen zu einem Brand gekommen. Ein 63-jähriger Österreicher wurde dabei verletzt. Der Mann arbeitete gegen 7.15 Uhr mit Montageschaum, als er ein Zündholz entzündete. Dies löste laut Polizei eine kleine Verpuffung und in der Folge einen Brand aus.