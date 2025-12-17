Deutscher Regisseur und Aktivist Rosa von Praunheim mit 83 Jahren gestorben

Der deutsche Filmemacher, Autor und Aktivist Rosa von Praunheim ist tot. Laut Medienberichten starb er im Alter von 83 Jahren. Praunheim kämpfte lebenslang für die Rechte queerer Personen.

Berlin – Der deutsche Filmemacher Rosa von Praunheim ist im Alter von 83 Jahren gestorben, berichten deutsche Medien übereinstimmend. Er galt als wichtiger Vertreter des Neuen Deutschen Films und kämpfte zeitlebens für queere Sichtbarkeit - lange bevor Regenbogenflaggen am Parlament wehten und Serien wie „Queer Eye“ liefen. Erst vor wenigen Tagen hatte der am 25. November 1942 in Riga geborene Film- und Theaterregisseur, Autor und Aktivist seinen langjährigen Partner geheiratet.

Will man erklären, was von Praunheim alles gemacht hat, muss man weit ausholen. Viele kennen ihn als Regisseur, beispielsweise wegen seiner Filme „Die Bettwurst“ oder „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, insgesamt brachte er es laut eigenen Angaben auf 150 Filme. Manche erinnern sich an seine glitzernden und plüschigen Kostüme oder an streitlustige Auftritte in TV-Talkshows. Bei „Talk im Turm“ sagte er vor Jahren Dinge, die heute selbstverständlich klingen: „Homosexuell zu sein, ist eine genauso gleichberechtigte Form der Sexualität.“

Sprachrohr für Normalisierung von LGBTIQ+-Personen

Diskutiert wurde damals über von Praunheims wohl umstrittenste Aktion. Er hatte 1991 den TV-Koch Alfred Biolek und den Komiker Hape Kerkeling im Fernsehen geoutet. Bei „Talk im Turm“ wollte der Moderator wissen, was ihn bewogen habe, andere der Homosexualität zu bezichtigen? Von Praunheim fragte zurück, was das Wort heißen solle, das klinge so eigenartig. „Bezichtige ich Sie der Heterosexualität?“

Schon damals ließ sich beobachten, dass von Praunheim geschickt Fragen stellen konnte. In der Sendung erklärte er, es gehe ihm um Verantwortung. Gerade Leute, die in Medien präsent seien, hätten eine Verantwortung zu zeigen, dass Homosexualität eine gleichberechtigte Lebensform sei. „Wir müssen sichtbar sein.“ Andere kritisierten seine Aktion als übergriffig.