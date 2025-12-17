„Prof. Kaiser“ im Interview
So weit kommt die Fußball-Nationalmannschaft bei der WM, wenn es nach Gernot Kulis geht
Auf der Bühne ein Überflieger: Gernot Kulis war das ganze Jahr mit seinem Programm „Ich kann nicht anders“ in Österreich unterwegs.
© Markus Wache
Auf der Bühne sucht Gernot Kulis nach der emotionalen Flughöhe, privat ist der Ex-Fußballer am liebsten mit seinen Kindern beim Sporteln. Im Interview blickt er zurück auf ein intensives Jahr, fordert einen KI-Gipfel in Österreich und traut der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 fast alles zu.