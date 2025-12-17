Boris Becker will seiner neugeborenen Tochter schon Tennis beibringen

Ende November hat die gemeinsame Tochter von Boris Becker und Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das Licht der Welt erblickt. Obwohl die Kleine erst knapp vier Wochen alt ist, würde sie schon Tennisunterricht von ihrem berühmten Vater bekommen.

Die Frage ist, ob da eine „Bummbumm 2.0“ entsteht: Der frühere Tennisprofi Boris Becker - in seiner aktiven Zeit wegen seiner krachenden Aufschläge „Bummbumm Boris“ genannt - bereitet seine neugeborene Tochter schon aufs Tennisspielen vor. „Ein bisschen verrückt, aber ich übe jetzt schon mit ihr“, sagte der 58-Jährige in der Radio-Bremen-Talkshow „3nach9“, die am Freitagabend ausgestrahlt wird. Zoë Vittoria kam Ende November in Mailand zur Welt und ist Beckers fünftes Kind.

Es sei der Wunsch seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, dass ihr erstes gemeinsames Kind eines Tages auch Tennis spiele. Die Kleine soll dafür am besten Linkshänderin werden, sagte Becker. Er greife deshalb immer an ihre linke Hand. „Ich habe gehört, wenn man früh eine Hand mehr drückt wie die andere, dass es vielleicht dann in den Griff geht und sie dann mit links die Vorhand spielt.“

Streng als Trainer