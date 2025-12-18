Weitere Hinweise gesucht
Düstere Weihnachtszeit vor 82 Jahren: Neue Erkenntnisse zu abgestürzten Kriegsfliegern in Tirol
Armin Kanetscheider (Bild) und Roland Domanig konnten bei Gerlos unlängst Teile einer abgestürzten Messerschmitt Bf 110 entdecken, darunter einen Propellerblock.
© Roland Domanig
Ausgerechnet in der Adventzeit erreichte der Luftkrieg im Jahr 1943 Tirol, mit verheerenden Folgen. Zu zwei Kriegsfliegern, die vor exakt 82 Jahren, am 19. Dezember 1943, in den Zillertaler Alpen abgestürzt sind, hat ein Lienzer Hobby-Flugzeughistoriker nun spannende neue Erkenntnisse gesammelt.