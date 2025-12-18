Düstere Weihnachtszeit vor 82 Jahren: Neue Erkenntnisse zu abgestürzten Kriegsfliegern in Tirol

Ausgerechnet in der Adventzeit erreichte der Luftkrieg im Jahr 1943 Tirol, mit verheerenden Folgen. Zu zwei Kriegsfliegern, die vor exakt 82 Jahren, am 19. Dezember 1943, in den Zillertaler Alpen abgestürzt sind, hat ein Lienzer Hobby-Flugzeughistoriker nun spannende neue Erkenntnisse gesammelt.