Weitere Hinweise gesucht

Düstere Weihnachtszeit vor 82 Jahren: Neue Erkenntnisse zu abgestürzten Kriegsfliegern in Tirol

Armin Kanetscheider (Bild) und Roland Domanig konnten bei Gerlos unlängst Teile einer abgestürzten Messerschmitt Bf 110 entdecken, darunter einen Propellerblock.
© Roland Domanig

Ausgerechnet in der Adventzeit erreichte der Luftkrieg im Jahr 1943 Tirol, mit verheerenden Folgen. Zu zwei Kriegsfliegern, die vor exakt 82 Jahren, am 19. Dezember 1943, in den Zillertaler Alpen abgestürzt sind, hat ein Lienzer Hobby-Flugzeughistoriker nun spannende neue Erkenntnisse gesammelt.

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046